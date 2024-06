To jeszcze głupsze niż zakazywanie użycia broni. Jeżeli przestępca będzie chciał użyć szyfrowania to użyje i żadne prawo mu w tym nie przeszkodzi, wszak technologia istnieje. Co z tego, że w popularnych komunikatorach nie będzie szyfrowania? Przestępcy skorzystają choćby z szyfrowanych e-maili, a nawet jeśli będą chcieli to sobie stworzą własne rozwiązanie, mają tysiące możliwości. Podrzędny programista jest w stanie stworzyć szyfrowany komunikator w jeden dzień i to nawet w PHP/JS.



