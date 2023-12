Dopóki ludzie będą napiwki dawać "bo głupio nie dać" dotąd sytuacja będzie eskalować. Ja nigdy napiwków nie daję, czy to w Polsce czy US czy gdziekolwiek. Jak ktoś mnie nagabuje to tłumaczę żeby raczej poszli do pracodawcy bo to on powinien ich godziwie wynagrodzić i przerzucić koszty na mnie. Wyjątkiem są sytuacje gdy obsługa jest naprawdę wyjątkowa, wtedy dorzucę coś ekstra z przyjemnością. Ale to może 10% przypadków.

