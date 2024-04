To działa w obydwie strony i nie tylko w małżeństwie. Ludzie bardzo szybko przyzwyczajają się, że dostają od innych coś dobrego a potem przestają to nawet zauważać. Często są w tym gorsi od dzieci bo swoje dziecko można spróbować lepiej albo gorzej poprowadzić. Dorosły się obrazi i "przeskoczy" na kogoś innego. Należy bardzo uważać by samemu tak nie postępować wobec innych.