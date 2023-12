Pracodawcy to musza się pogodzić z tym, że praca zdalna zostaje. Mam znajomych co wrócili do rodzinnych miast w momencie gdy przeszli na prace zdalną bo nie dość, że koszty życia tak dużo niższe to jeszcze jest rodzina i znajomi. Niektórzy nawet mają własne mieszkania np. po babci. I te nagrody to ich pracodawcy moga wsadzić gdzieś bo nie będą dymać setki kilometrów dziennie do biura.