Ale spróbuj sprzedać wiśnie prosto z sadu bez pozwolenia to cię urzędnicy w towarzystwie policji dojadą, i nie popuszczą bo poczuli krew, WŁADZĘ nad zwykłym obywatelem (no chyba że sprawa zrobi się medialna to wtedy odpuszczą i zwykłe pouczenie wystarczy) ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )