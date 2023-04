Piesza nie dość, że wbiegła na przejście bez rozejrzenia się to jeszcze zrobiła to zza przeszkody, którą jest autobus.



Ja tu widzę co najmniej 3 różne wykroczenia pieszej. Moim zdaniem to jej wina.



Art. 14.

Zabrania się:

1a) wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów bezpośrednio przed jadący pojazd

1b) wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

