Nie rozumiem, czy 8100 policjantów to za mało do realizacji dwóch najważniejszych zadań warszawskiej policji:

- pilnowanie żoliborskiej willi szeregowego posła (żeby go wdzięczni wyborcy nie udusili swoją wdzięcznością)

- pilnowanie schodów do nieba (żeby ktoś nie spadł albo co)

?