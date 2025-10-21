



Podczas służbowej podróży przez Polskę jechałem autostradą A1 w okolicach Kutna. Los chciał, że po porannej kawie musiałem zjechać na MOP w pobliżu Strzelec Kujawskich.

I wtedy poczułem się, jakbym trafił do innego świata. Już przy wejściu przywitał mnie przyjemny zapach i uśmiechnięta pani, która z serdecznością powiedziała „dzień dobry”. Wszędzie było czysto, schludnie i estetycznie. Na ścianach wisiały dekoracje – liście, obrazki – a na podłodze ustawione były dynie, żołędzie i inne jesienne ozdoby. W toaletach sztuczne, ale gustownie dobrane kwiaty, podstawki pod mydelniczkami, dzięki którym nic się nie brudzi. Pachnąco, higienicznie – pierwszy raz w życiu zastanawiałem się, czy w ogóle potrzebne jest „bocianie gniazdo” przed skorzystaniem z toalety.

Krótko mówiąc: najładniejszy MOP w Polsce. A wszystko to dzięki ciężkiej pracy Pań!

Proszę o wykop efekt – pokażmy to miejsce innym, avby docenić ich starania i może przyczynić się do nagrody lub podwyżki dla tych osób. Warto dostrzegać i doceniać takich ludzi!











Łapcie link, może zechcecie napisać opinię: https://maps.app.goo.gl/QDrTMh64Hup9X8Uo7