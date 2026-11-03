Z jednym ma racje - od tego powinny byc sluzby - od lat ten sam problem i nie da sie go rozwiazac. Setki mozliwosci jak rozwiazuja to w innych krajach ale u nas sie nie da. Ale to tylko wierzcholek gory lodowej, ze nie dziala straz miejska. Bo tak naprawde nie weim czy cos w ogole dziala co jest pod kontrola panstwa - policja, sluzba zdrowia, szkolnictwo, sady, poczta...