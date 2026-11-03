Niechodnik
Ten kierowca uważa, że od niewłaściwego parkowania jest on sam, i że nie musi nikogo pytać o to, czy może innym utrudniać poruszanie się. Jednocześnie nie lubi niefajnego zwracania uwagi, a w ogóle to od tego są służby. Czyli on może robić co chce, a ty nie możesz nic.LudzieToDebile
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Komentarze (24)
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@niki_niki: Warto czasami takiego kilka kilometrów przyblokować na lewym ^^
@niki_niki: odnoszę wrażenie, że co inteligentniejsza małpa już się nauczyła, że walenie długimi pogorszy sprawę, bo ktoś może zacząć wyprzedzać +1km/h.
Czy naprawdę społeczeństwo tak bardzo mocno ma w dupie inne osoby? Czy naprawdę liczy się tylko ja i moje potrzeby?
@dymaczdusz: jeszcze ci potrafią odpyskować, że nie jesteś od zwracania uwagi. XD
"Bo nie było miejsca"
"Bo inni tak robią"
"Bo ja z dzieckiem"
"Bo ja do szkoły"
"Bo ja do szpitala"
@kubako:
- Widzisz jak ci ludzie się męczą nie mogąc przejść obok twojego auta?
- Trudno.
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