Warszawa też ma swojego Hubert B., tylko nikt jeszcze nie zginął.
Komentarze (73)
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@Adolf_Kitler: Plebsu?? Przecież to panicze, dzieci lekarzy, prawników ....... Kogo z plebsu stać na sportowe auta?
Dlatego jak by z kazdego takiego asa zostawala mielonka na betonowych barierach to swiat bylby piekniejszy
@CapsLock3: gdyby tak bylo to byloby jeszcze w miare dobrze technicznie. te banany potrafią cisnac tylko gaz na prostej
@LudzieToDebile: jego dziewczyna też jakaś taka nieletnia
Przecież wystarczyłoby, żeby taki Sharan okazał się nieoznakowanym radiowozem i banan dostałby milion punktów, a kto wie, czy nie trafiłby na wokandę.
System kastowy w "tymkraju" ma się dobrze.
Prawo powinno tworzyć system, który w pezenośni u-------a ręce, tak aby żaden z nich juž w ogóle nie chciał się szczycić swoim brakiem wyobraźni