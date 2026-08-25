Hity

tygodnia

Sony przypomina graczom: kupiona cyfrowo gra nie jest waszą własnością
Sony przypomina graczom: kupiona cyfrowo gra nie jest waszą własnością
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Zwykły klient płaci kaucję, policja nie musi. Absurd systemu kaucyjnego
Zwykły klient płaci kaucję, policja nie musi. Absurd systemu kaucyjnego
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Rok w areszcie za brak koncesji na fajerwerki. W celi z dzieciobójczyniami
Rok w areszcie za brak koncesji na fajerwerki. W celi z dzieciobójczyniami
1925
Demonstracja po wypadku w Krakowie
1846
Kryzys wizerunkowy Coca Coli
1919

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