"Winę za mój ból zrzucili na McDonalda, a w trakcie operacji wybili mi ząb"
Najpierw lekarz miał powiązać jego ból brzucha z posiłkiem w McDonald's. Potem była operacja wyrostka, złamany podczas intubacji ząb, dwa ropnie i kolejne pobyty w szpitalach. Gdy Dawid złożył skargę, rzecznik szpitala zagroził, że jeśli jej nie wycofa, "karma do niego powróci".Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (35)
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Nawet ludzie co mają IBS chwalą maka, że po nim ich tak sranie nie łapie
I uważasz, że to naprawdę AŻ TAK ogromne zarobki? Byle ogarnięty klepacz w klawiaturę tyle zarabia.
O. I
jak oni przeszkadzają tym lekarzom pracować na wielu etatach - no wrzody na dupach.
Jeszcze śmie mieć pretensje do "nadludzi"
... mógł poczekać aż wyrostek pęknie i problem sam by się rozwiązał.
Ciekaw jestem, kiedy nastąpi ten dzień, kiedy pierwszy lekarz pójdzie do pierdla za konsekwencje swoich czynów.
... ponieważ twardo stąpam po ziemi - to chyba nie za mojego życia ;)