Ach Ci pacjenci,

jak oni przeszkadzają tym lekarzom pracować na wielu etatach - no wrzody na dupach.

Jeszcze śmie mieć pretensje do "nadludzi"

... mógł poczekać aż wyrostek pęknie i problem sam by się rozwiązał.



Ciekaw jestem, kiedy nastąpi ten dzień, kiedy pierwszy lekarz pójdzie do pierdla za konsekwencje swoich czynów.

... ponieważ twardo stąpam po ziemi - to chyba nie za mojego życia ;)