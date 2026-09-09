Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
"odrębny system kaucyjny zakłóciłby i skomplikowałby istniejącą infrastrukturę odbioru odpadów komunalnych oraz recyklingu. Budowa nowej infrastruktury i obsługa administracyjna systemów kaucyjnych zwiększyłyby koszty ponoszone przez gminy, nie gwarantując przy tym lepszych rezultatów"cepheus
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Komentarze (109)
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Celem narzuconym przez UE było i w dalszym ciągu jest osiągnąć 90% selektywnej zbiórki odpadów plastikowych i metalowych do 2029 roku i to się nie zmienia.
Czyli bez ETS mielibyśmy dokładnie taki sam system energetyczny jak teraz ale energię dużo tańsza. Dzięki czemu moglibyśmy mieć więcej fabryk i więcej kasy w budżecie na inwestycje xD
A tak dzięki ETS nie dość że mamy taki sam system bo pieniądze przejedzone to prąd dużo droższy.
Pieniądze z kaucji nigdy nie trafiają do Państwa.
W polskich warunkach lobbyści nie pozwolą politykom na wycofanie się, tłumacząc się poniesionymi kosztami.
@mariusz391: kurde, jakoś nie słyszałem żeby jakiś poseł z PO czy PIS kradł patelnię w ikei. Nawet żaden komuch nie kradł w lewackiej Ikei ( ͡° ͜ʖ ͡°) Chyba za młody jestem.
Ironia losu, że polityk formacji ostro zwalczającej tę "lewacką" sieć (konfa nawet nawoływała do bojkotu) robił w niej duże zakupy (i to w dodatku korzystając z kas samoobsługowych, które libertarianie teoretycznie powinni obsługiwać
@ericflat: ej, ale to wszędzie już miało być¯\(ツ)/¯
Polska ma (albo raczej już miała, bo się zmarnuje) takie same możliwości technologiczne w kwestii automatycznego sortowania poprzez optykę.
W tym momencie Francja ominęła wszystkie problemy, w które Polska wskoczyła z radosną pieśnią na ustach.
Dosłownie przewidzieli i zbadali co się stanie, i kontynuują swoją dotychczasową drogę, Polska z niej zrezygnowała, mimo że mamy wiele nowoczesnych sortowni, i to była kwestia zmiany logistyki, i ulepszenia tych sortowni
O patrzcie,