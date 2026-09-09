Ten cały system kaucyjny to po prostu na szybko nieudolnie coś wprowadzone. Efekt to po prostu zbieranie butelek i marnowanie czasu by lecieć i oddać w punkcie gdzie przyjmują. A wiadomo że z jedną butelką nie polecisz. Sama pierwszy i ostatni raz poszłam odnieść butelki. Przede mną kilka osób czekających z butelkami. To urąga wogole godności zważywszy ze w lidlu np. Jest osobne pomieszczenie z tymi bytelkomatami to w upały tam tak Pokaż całość