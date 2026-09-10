Hej, przeczytajcie tę historię, zanim umówicie się z "Natalią z Wrocławia" (27 l.) na spotkanie. To lekcja poglądowa na temat tego, jak ktoś potrafi zmanipulować rzeczywistość i zniszczyć komuś życie zawodowe oraz prywatne.
Natalia - cała historia
Hej, natknęłam się na to na grupie na FB i dziele info.jagna-z-bagna
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Komentarze (667)
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To podpada pod oszustwo jak nic XD
Gdyby przyrównać do szachistów to Garii Kasparov ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@a__s Pani Anno, prosimy o wyjaśnienia i wydanie orzeczenia w sprawie.
@robert-kuzba: Przecież to konto jakiegoś randomowego mirka xd
@toworel: ku5rwa, gwałcił ją w restauracji xD a ta musiała najpierw kotleta o--------ć do końca.
szacun, ja za żarcie też bym z------ł.
nawet z żoną się nie dzielę.
Najpierw wabi, potem robi fochy jak się okazuje, że trzeba przynieść ze sobą harpun.
Komedia (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)