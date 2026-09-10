Natalia - cała historia

Autor powinien dołożyć wszelkich starań aby ten dorodny Baleron odpowiedział przed sądem za to co zrobiła. Jak widać nie jest to jej pierwsza akcja więc podejrzewam, że o wiele więcej pokrzywdzonych mężczyzn może się odnaleźć by swoją historię przekazać jako przestrogę. Jechać do spodu z tą chorą babą. Według mnie powinna iść siedzieć w takim samym wymiarze jak sprawca, który dopuszcza się wskazanych przez nią czynów. W innym wypadku za kilka dni, Pokaż całość