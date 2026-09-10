Dziś jeden debil w pracy u mnie się chwalił że miał rozmowę z kandydatem do pracy który powiedział że nie używa AI bo sam chce myśleć i on źle tego kandydata ocenił bo "bez AI daleko w pracy nie zajdzie".

Ha tfu!



P.S. Nie wiem kim był kandydat ale bohater niniejszego wpisu jest hiszpanem.