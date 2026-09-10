Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
LibreOffice 26.8 nie zawiera żadnych generatywnych funkcji sztucznej inteligencji, nie przesyła dokumentów do zdalnych serwerów i nie wymaga dostępu do sieci, aby działać. Jest to celowe rozwiązanie i jak widać po statystykach, użytkownicy to docenili.ochucki
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Komentarze (28)
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Mieć dobry produkt i go nie z----ć xD
@towarzysz-eko: Innowacja na miarę naszych czasów ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Innowacja kiedyś - Dodaliśmy nowe funkcje rozszerzajace możliwosci naszego programu a także ulatwiajace niektóre zadania, do tego stworzyliśmy nowy, ładniejszy interfejs który nadal zachował swoją intuicyjność.
Innowacja dziś - Nasz program potrafi wykonać swoje zadanie bez wysylania danych do maszych serwerów jak i bez asysty modelów AI.
Ha tfu!
P.S. Nie wiem kim był kandydat ale bohater niniejszego wpisu jest hiszpanem.
@luxkms78: tak paradoksalnie to robi się to powoli coraz trudniejsze. Ludzie coraz mnie piszą na publicznych forach, blogach, wszystko jest teraz przez AI albo pod AI.
@brednyk: A słyszałeś o piekarniku z AI? Już są!
Ja natomiast mam pralkę sprzed kilku lat z AI. Co prawda nie znajdziesz na jej boku w ogóle takiego napisu, ani nawet w instrukcji, ale pralka mimo to sama wsad waży, dobiera odpowiednią ilość wody oraz detergentu, a także reguluje długość cyklu prania. Już za czasów moich studiów tego
@brednyk: nie dziwie sie że nie wspomniałeś o NFT - o tym badziewiu pamiętają tylko ci co kupili obrazek małpy za miliony