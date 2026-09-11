Rekord zadłużenia w PL - jest gorzej niż w pandemii. ( +154 MILIARDY zł długu)
W ujęciu kwartalnym dług zwiększył się o 154 mld PLN, co jest najsilniejszym wzrostem w historii danych (od 2000), przewyższając nawet wzrost z 2q20 (151 mld PLN). Głównymi źródłami wzrostu były dług Skarbu Państwa (+141 mld PLN) oraz FWSZ (+31 mld PLN), przy jednoczesnym spadku zadłużenia JST. PańsFXMAG
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Komentarze (185)
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Jak można było na to głosować? (－‸ლ)
Kraj bezmozgoch zdalnie sterowanych retardow
¯\(ツ)/¯
@xpear:
p0pis to efektywnie jedna partia. Więc takie tłumaczenie że to winna tych drugich nikogo nie przekonuje.
Można było chociażby te ekstra 300od każdego dziecka dopłacić przedszkolom, żeby opiekę zapewniały od 7-17, jak ludzie
@eSUBA94: Przecież tę spiralę s----------a rozpoczął Kaczyński.
Ktokolwiek to zatrzyma - przegra wybory.
@jatylkopytam: Dług może były jeszcze ok, gdyby był inwestowany. W Polsce z długu finansuje się kiełbasę wyborczą a'ka programy socjalne (typu 800+).
Nie różni się to niczym od finansowania chwilówkami używek.
Nie jest gorzej niz w pandemii. To akurat clickbait. W odniesieniu do naszego PKB w pandemii, musielibysmy teraz wziac ponad 250mld, a nie 155.
Beznadziejne finanse zostawił PiS po swoich 8 latach hulań. Teraz PO gra kartami jakie
Juz pomijając, że kasę "wydrukowano" i wydano w 2020, a inflacja z tego wynikająca nastąpiła z opóźnieniem, więc wydrukowana kasa była więcej warta w momencie wydruku.
Ale czego się spodziewać po kimś, kto pisze "koalicja 15
cotygodniowe straszenie długiem, trzeba dodać już chyba do wykopowego bingo
@ShadyTalezz:
Debilom ekonomicznym tego nie wytłumaczysz, oni tutaj w większości myślą że Polska zadłuża się u Bociana i w pewnym momencie Bocian naśle na Polaków smutnych panów w celu egzekucji długów ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡
aha była inflacja a potem doszło jeszcze więcej hajsu i spadła pomimo tego, że to ten hajs ją wywołął, nie wiem jak ci się to klei w swoim małym móżdżku ale już nie