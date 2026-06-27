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Ogólnie masa ludzi, nieważne czy pieszych, czy rowerzystów czy kierowców ma problem z ogarnięciem przepisów a potem albo zmyślają swoje własne, albo przekręcają nowe przepisy o których słyszeli we wiadomościach na swoją modłę, albo zasłaniają się tym, że "a bo w osiemdziesiątych latach tego nie było".Najbardziej jednak bawi mnie dualizm rowerzystów - jeden jedzie chodnikiem i przejeżdża przez przejścia dla pieszych twierdząc, że ma pierwszeństwo a za chwilę