burzyciel dni
Rowerzysta powinien być tolerancyjny wobec kierujących, którzy MUSZĄ na chwilę zaparkować samochód na drodze dla rowerówo__0
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Rowerzysta powinien być tolerancyjny wobec kierujących, którzy MUSZĄ na chwilę zaparkować samochód na drodze dla rowerówo__0
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Komentarze (45)
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Robisz kurs na PJ samochodem do 2.5 DMC, ale po zdaniu egzaminu masz uprawnienia do 3.5 DMC.
Podobnie jak z dopuszczeniem poruszaniem się motocyklem 125 po 3 latach po zdaniu na kat B, to jak cudownie nauczy się jeździć motocyklem po trzech samochodem? To nie te czasy jak na wsiach uczyli się jeździć na WSK 125.
@relike: A to jazda cięższym pojazdem pozbawia mózgu i wyobraźni i kierowcy nie potrafią zaparkować 20m dalej?
Tak samo ułomni co minusują, bo myśli, że jak wstawi minusa to można jeździć busami po chodniku a taki uj!
Ogólnie masa ludzi, nieważne czy pieszych, czy rowerzystów czy kierowców ma problem z ogarnięciem przepisów a potem albo zmyślają swoje własne, albo przekręcają nowe przepisy o których słyszeli we wiadomościach na swoją modłę, albo zasłaniają się tym, że "a bo w osiemdziesiątych latach tego nie było".
Najbardziej jednak bawi mnie dualizm rowerzystów - jeden jedzie chodnikiem i przejeżdża przez przejścia dla pieszych twierdząc, że ma pierwszeństwo a za chwilę