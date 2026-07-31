Kolejny kraj dopuszcza zawieszenie Hiszpanii w strefie Schengen
Dania to kolejny kraj, obok Finlandii, Szwecji i Norwegii, który pozytywnie reaguje na pomysł Włoch.buont666
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W nagrodę lemingi wybrały ich do rządzenia krajem ¯\(ツ)/¯
Dowcip jest taki, że model importowania i "natywizacji"(pod względem prawnym - dawanie obywatelstwa a co za tym idzie praw wyborczych) w celu zapewnienia sobie wiernych wyborców do utrzymania się u władzy w pętli nie działa. W UK to samo próbowano robić z pakistańczykami i w
Pogonieni to raczej nie bo ktoś musi na nich pracować, kilku sie zzrzuci z meczetów demostracyjnie bo tak przewiduje taryfikator a reszta ucichnie ale zostać muszą bo ktoś musi na ten system zarabiać i na pewno nie będą robić tego ludzie z 4-5 pokolenia siedzących na socjalu.
Czechy!!
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/premier-czech-chce-zamknac-schengen-dla-hiszpanii-powodem-jest-ceuta/tsmd4te
Tymczasem w rzeczywistości jak zawsze jest na odwrót niż w kłamliwej propagandzie prawackich zdrajców, pasożytów i patusów.