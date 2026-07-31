Postraszyć Polaków, że jak ich nie przyjmą to 250 000 euro za sztukę jak kiedyś, dzisiaj PiSu już nie ma. Tusk wtedy mówił, że jak ich nie przyjmiemy to poniesiemy konsekwencje. Będzie się teraz mógł wykazać i pokazać solidarność z Hiszpanią i do tego jak pisowców będzie piekło. Doda coś w stylu "No i widzicie zakute łby? to jest solidarność i pomoc dla biednych ludzi"