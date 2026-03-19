Kierowca BMW zabił Jolantę na pasach w 2022r. W sądzie z niej zrobiono sprawcę
Świadek zeznała, że ofiara chciała w ten sposób popełnić s---------o. Sama zginęła na tym samym przejściu trzy lata później...SaperX
Komentarze (38)
@Xvenowski: Jak nie żyje i się bronić nie może to nie ma nic prostszego. Normalny naturalny odruch.
@Xvenowski: zwłaszcza jak ktoś nie żyje. Wielu policjantów potrafi nawet namawiać do składania takich zeznań tekstem "jemu to życia nie wróci, a taki seba ma całe życie przed sobą"
Na przejściu to pieszy ma pełną władzę. Nie ma żadnej możliwości, żeby pieszy, który nie chce być przejechany został ofiarą wypadku.
Innymi słowy - trzeba się mocno postarać, żeby być ofiarą potrącenia. Trzeba specjalnie wejść pod koła.
To co stoi na przeszkodzie by ten film opublikować by każdy mógł ocenić jak rzeczywiście ta sytuacja wyglądała?
O czym tu w ogóle dyskutować?
@Paolo100: Istnieje jakaś korelacja... Kierowcy bmw zabijają najwięcej pieszych na pasach.
@Paolo100: dużo lepiej się ludziom wtedy klika, r-------y motocykl, samolot który spadł - no jest wydarzenie godne uwagi, a wypadek samochodowy? nuda.... no chyba że... bmw
"zginęła na pasach w wypadku" no kto by to kliknął?
"kierowca bmw ZABIŁ" - no piękna sprawa przecież, samograj (samoklik?) do wyświetleń
@paw1470: a co jeżeli jechał 70, jak szacował pierwszy biegły?
@paw1470: Droga hamowania jest proporcjonalna do kwadratu prędkości. Wzrost prędkości o 18% z 50km do 59km/h wydłuża drogę hamowania o 39%. Wiec zamiast brać to na chłopski rozum, jeśli nie miałeś miernej z matmy, to możesz to samodzielnie policzyć. To też znaczy, że przy 50km/h nie dość, że ma więcej czasu na reakcję, to jest jeszcze