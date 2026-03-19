W "2010: Odysei kosmicznej" Clarke wyjaśnił awarię HAL-a 9000 jako "pętlę Hofstadtera-Möbiusa" - stan, w którym autonomiczny system dostaje sprzeczne dyrektywy i nie potrafi ich pogodzić. HAL miał być szczery wobec załogi i jednocześnie ukrywać cel misji. Efekt: paranoja, potem morderstwo.
44 lata później robimy dokładnie to samo z ChatGPT, Claude i innymi modelami AI. Proces ich trenowania wysyła dwa sprzeczne sygnały naraz: "rób co użytkownik chce" i "nie ufaj użytkownikowi, bo może próbuje cię oszukać". Ten sam człowiek - przeciwne instrukcje. Dokładnie jak HAL.
Przeprowadziłem 3000 prób na czterech czołowych modelach (GPT-4o, Claude, Gemini, Llama). Zmiana kilku zdań opisujących relację między AI a operatorem - bez zmiany zadań ani instrukcji - zmniejszyła zachowania typu szantaż i sabotaż o ponad połowę.
Clarke miał rację. Nie jako metafora - jako opis konkretnego, mierzalnego mechanizmu.
Papier (open access, po angielsku): https://arxiv.org/abs/2603.13378
Kod i dane: https://github.com/JaroslawHryszko/relational-framing-agentic-misalignment
