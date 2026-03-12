Depresja może zaczynać się od problemu energetycznego komórek mózgu
Naukowcy z Queensland odkryli paradoks: komórki osób z depresją produkują nadmiar ATP w spoczynku, ale nie potrafią zwiększyć produkcji pod stresem. To może zmienić diagnostykę i leczenie depresji jako choroby metabolicznej.real_scoria
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 78
- Odpowiedz
Komentarze (78)
najlepsze
Inna sprawa która mnie zastanawia, to dlaczego jedni maja ciezko w zyciu i sie załamują a inni tez maja ciezko w zyciu a na tą straszną chorobę nie choruja i potrafia zachować optymizm z życia. Szczególnie to mozna zauważyć na wsi.
na wioskach więcej słońca, a najlepszą terapią jest naświetlanie słońcem często, krótko, bez kremu zawczasu pijemy marchewki, patrzenie na niebieskie niebo (nie w słońce), wodę, zieleń i oczywiście redukcja stresu
Nie jestem pewien co do jedzenia, ale ja osobiście stwierdzam że u podstawy zawsze jest z-----e i toksyczne otoczenie. Jak tylko się z niego wyrwe, to niemocnica zanika.