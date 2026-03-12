Ja jestem wiecznie zmęczony po pracy, a nawet często już rano po wstaniu jest brak energii. Praca nie jest jakaś ciezka. Nie pije kawy i herbaty od miesiąca, ale nic się nie zmieniło. A-----l w tym roku piłem jeden raz. Co jakiś czas, dosłownie co kilkadziesiąt dni trafia się świetny dzień, nazwałem go złotym dniem. Wtedy przez cały dzień nie czuje zmęczenia oraz mam taką energię życiową i motywację do działania. W Pokaż całość