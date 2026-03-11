Urzędniczka US węszyła po 150 kontach bankowych.
Zaczynając na ex facecie i jego rodzinie, a skończyła na Nawrockim, co jakimś cudem zostało już zauważone. No miliony pytań i brak odpowiedzi.HeniekZPodLasu
Jeśli obywatel, pracownik publiczny. ma jakieś możliwości, to będzie z nich korzystać, choćby nie wiadomo co. Tak samo było podczas covida z Kurskim i wycieku informacji o jego chorobie. Babka,
@intri: A teraz dzięki KSeF skarbówka ma jeszcze więcej jeszcze cenniejszych informacji.
Jako obywatel który funduje ten b----l oczekuje by każde wyszukanie moich danych było odnotowane w jednej centralnej bazie i poproszę powiadomienie push na mObywatela że coś takiego miało miejsce, oczywiście prokuratura i inne 3 literowe agencje niech
@8kiwi: przecież specjalnie tak zmienili prawo, byś nie wiedział, że jesteś prześwietlany.
https://wiadomosci.wp.pl/urzedniczka-odpowie-za-ciekawosc-sprawdzala-nawet-nawrockiego-7263178680641824a