Ostatnio co raz częściej natrafiam na profile osób wygenerowanych przez AI. Co ciekawe same komentarze simpów, a praktycznie nikt nie wspomina, że to twory AI. Czemu ludzie nie dostrzegają, że to fejczury? Skoro już teraz dają się nabierać to co będzie za X lat kiedy te systemy będą X razy lepsze? Tutaj przykłady:
https://www.youtube.com/@MarysiaKurka/shorts
https://www.youtube.com/@Rhea_Noire/shorts
https://www.youtube.com/@Maya_Lanez/shorts
Przecież to mechanizm stary jak świat z TELEGIER gdzie masz prostą zagadkę a na antenę wpuszczają telefony fejkowe gdzie debile nie potrafią zgadnąć. A Ty przed telefonem dzwonisz po 100 razy i się w-------z, że nie możesz się dodzwonić a odpowiedź jest banalna.
Tutaj to samo. Czytasz komentarze spermiarzy i się irytujesz, że nikt nie widzi, że to AI. Nabijasz im wyświetlenia kolportujesz to dalej w swojej
"Nieważne co mówią - byleby mówili" - zasada stara jak świat. Często wykorzystywana przez k#rwy wszelkiego rodzaju - nie tylko te świecące golizną, ale też te ze świata polityki i show-biznesu. Przy czym płeć nie ma najmniejszego znaczenia.
A teraz wchodzi na nowy poziom, branżę świecenia golizną zaczyna dotykać to samo co inne: znane i rozpoznawane "gwiazdy" nie mają się czego bać, natomiast randomowe szony które mają do zaoferowania jedynie
Beka będzie jak modelki zostaną zastąpione algorytmami xDDDD
@towarzysz-eko: Żaden, AI ma rozum i godność
@towarzysz-eko: jaki niesprowokowany atak na filar kapitalizmu :D
@Czesterek: handel ludzmi jest nielegalny
Całkowity brak interakcji między płciami?
