Ptawdziwe oblicze współczesnego, chorego, korporacyjnego kapitalizmu.



Firma nie zwalnia pracowników bo ma stratę i musi dopłacać do interesu. Zwalnia bo słupek w excelu jest niższy niż rok temu choć kasa już i tak na koncie się nie mieści. Zwolnimy pracowników, żeby słupki się zgadzały. No ale wtedy nie będziemy w stanie tyle produkować więc słupek znowu mniejszy. No to znowu zwolnimy....