Katastrofa w Volkswagenie, 50 tys. osób do zwolnienia
Zysk Volkswagen Group spadł w 2025 roku o prawie połowę w porównaniu z rokiem poprzednim. Firma do 2030 roku zamierza zwolnić 50 tys. pracowników w Niemczech. Według władz, Volkswagen ucierpiał z powodu amerykańskich ceł, silnej konkurencji ze strony Chin i wysokich kosztów restrukturyzacji (...)JanTadeusz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 95
- Odpowiedz
Komentarze (95)
najlepsze
Oczywiście nie z powodu religii klimatycznej.
Warum?! Żeby mi polnische schweine miały tanie auta?! Nicht!
Firma nie zwalnia pracowników bo ma stratę i musi dopłacać do interesu. Zwalnia bo słupek w excelu jest niższy niż rok temu choć kasa już i tak na koncie się nie mieści. Zwolnimy pracowników, żeby słupki się zgadzały. No ale wtedy nie będziemy w stanie tyle produkować więc słupek znowu mniejszy. No to znowu zwolnimy....
z taką optyką to daleko nie zajedziemy, zwłaszcza że w/w grupy jebią wszystkich w kakao ile wlezie dopóki chińczyk nie przyjdzie żeby trochę zamieszać. nagle się okazuje że da się taniej sprzedać, zarobić i nic nie zmieniająć w produkcji. dziwne.
Przecież jeden z powodów dlaczego im sprzedaż spada to fakt że są zupełnie niekonkurencyjni na największym rynku względem chińskich elektryków.