Wysoka rangą dyrektor OpenAI odchodzi w proteście
Wysoka rangą dyrektor OpenAI odeszła z firmy w związku z umową zawartą z Departamentem Obrony, która zezwala na wykorzystanie technologii OpenAI w wojsku. Caitlin Kalinowski, która kierowała działaniami OpenAI w zakresie sprzętu i robotyki, ogłosiła swoją rezygnację w sobotę.rflstf
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Co było z ich strony durnym ruchem i zrobiło anthropic świetną reklamę, duży wzrost ruchu załapali po tym ogólnie
fiu fiu, ktoś z kręgosłupem moralnym, powinszować