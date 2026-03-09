Sprzedajesz przez Przesyłkę OLX? Uważaj możesz stracić towar i pieniądze
Kilka historii sprzedających z OLX, którzy zostali bez towaru i bez pieniędzy mimo użycia Przesyłki OLX. Schemat wygląda podobnie: kupujący zgłasza, że otrzymał inny lub uszkodzony przedmiot, OLX wstrzymuje środki, a finalnie często przyznaje rację kupującemu. Jak długo tak jeszcze będzie??say-my-name
Na 5-6 sprzedanych ostatnio rzeczy tylko jedna sprzedała się bezpośrednio.
Twoja alternatywa brzmi więc: nie sprzedawać w ogóle.
Co mogło pójść nie tak, gdybym się zgodził? xD
kiedyś sprzedawalem auto gdzie w pierwszym zdaniu zaznaczone było że rozrusznik do wymiany bo czasem łapie a czasem nie, działa tak raz na 10 prób
i pierwszy "kupujący" z ryjem żeby zejść tysiaka z ceny bo rozrusznik nie działa xD
mówimy o aucie które nie miało progów
To jest wygodne rozwiązanie, że OLX na siebie bierze przesyłkę, ale ogólnie przy używanych produktach ochrona kupującego nie powinna w ogóle mieć miejsca. OLX chce wziąć pieniądze,
@pietryna123: Początek zdania jest prawdziwy, ale wniosek błędny. A właściwie wniosek nie powinien jakkolwiek uderzać w olx - to ludzie chcą mieć ochronę jak na allegro, ale płacić mniej.
No niestety, mechanizmy allegro nie biorą się znikąd i ich wysokie prowizje to finansują. Jak ktoś woli sprzedać na
