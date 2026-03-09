Handluję elektroniką od stycznia 2026 na OLX (na działaności), mam przeprowadzonych dokładnie 168 transakcji i zdarzyły się 4 zwroty w tym 4 przez to, że za mało dokładnie sprawdziłem przedmiot. Na razie mam 0% "oszustów", 0% nieodebranych przesyłek, ale przy takiej skali na pewno ktoś mi się taki trafi. Jak kupujący zwraca, ja odbieram to co zwrócił, to automatyczne OLX uwalnia mu pieniądze, a na dobrą sprawę może odesłać mi wypierdziane dresy. Pokaż całość