Ksiądz, rolnik i mundurowy płacą najmniej na zdrowie. Eksperci: KONIEC Z TYM
Składkę zdrowotną opłaca jedynie 72 proc. Polaków, a liczne zwolnienia i preferencje, m.in. dla policjantów czy dochodów z kapitału, podważają zasadę solidarnego finansowania systemu.neo78
Komentarze (53)
Teraz to uj wie co to jest, skladka ubezpieczeniowa to tez nie jest jak polowa ludzi jest zwolniona z niej a korzystaja z ubezpieczenia
Nie stać na na to.
Z resztą na wiele nas nie stać. Szkoły do 50 dzieci, gminy do 10 tysięcy mieszkańców, 13tki, 14tki, 800+, górników i wiele innych dopłat
Rolnik... w stanie spoczynku xD
- równego wieku emerytalnego
- równych podatków zdrowotnych
- równych składek emerytalnych
etc.
Przestańcie głosować na sekty/partie to się prędzej czy później znajdzie polityk, który będzie chciał na tym zbić kapitał polityczny. ¯\(ツ)/¯