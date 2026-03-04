Hity

tygodnia

Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
3422
VAT 5 proc. na prąd? Polska sceptyczna wobec propozycji Komisji Europejskiej
3008
Kolejny rajdowiec jeżdżący 350 km/h po polskich drogach
2594
Kaucje za butelki. Zrobili z nas śmieciarzy!
2630
Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
2537

