Czy mężczyźni w sądach rodzinnych są dyskryminowani?
Dzisiejsza rozmowa w podcaście Między nami adwokatkami dotyczy sytuacji ojców w sądach rodzinnych- tematu, który jak się okazuje budzi wiele emocji i kontrowersji. Adwokat Joanna Frydrykiewicz - Żółcińska i Adwokat Eliza Kuba dzielą się swoimi doświadczeniami z sali rozpraw.Joanna6004
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
Ten film ma już 31 lat i nie przestał być aktualnym nawet odrobinę. Jestem niewiele od niego starszy i chyba już nie doczekam czasów w których będę mógł stwierdzić coś przeciwnego ¯\(ツ)/¯
1 krio był pisany na przełomie lat 1950/1960 i były to czasy gdy kobieta z dzieckiem wygnana z domu na wsi umierała nieraz pod płotem lub umierało jej dziecko
2 dlatego obecnie branie żony o niższej pozycji społecznej i zamykanie jej w domu aby prowadziła dom i opiekowała się dziećmi wywołuje ducha krio aby opiekować się biedną skrzywdzoną matką i żoną.
3 gdy mąż i żona
@onepropos: Niestety to zależy od sędziny i to jest najgorsze.
Jeden z moich wujków jak się rozwodził (on 6k ex 3k), to sędzina powiedziała do