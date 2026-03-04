Błysk lasera odwraca magnes bez ciepła - przełom fizyków z Bazylei
Naukowcy z ETH Zurich i Bazylei odwrócili biegunowość ferromagnesu impulsem lasera bez nagrzewania. Użyli skręconych warstw dwutelurku molibdenu. Publikacja w Nature. Otwiera drogę do optycznie programowalnych obwodów na chipach komputerowych.real_scoria
Komentarze (30)
Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in a transparent medium
Chłopaki z Białegostoku:
A tu współautor z Nimigen
@mikuseler: to zależy, zastanówmy się co zrobił by rotczajld...
Na końcu się okaże że to samo można zrobić z perowskitami na grafenie przy pomocy turbinki kowalskiego napędzanej zderzaczem łagiewki.
@UmCykCyk: a produkcja masowa będzie się opłacać tylko przy wykorzystaniu taniej energii z gazu łupkowego
gratulujemy, szkoda ze nie na polskiej uczelni panie Tomaszu :)
Na polskich uczelniach inwestuje się w "naukę" o Wojtyle, a nie jakieś lewackie brednie.