Szwecja zaleca trzymanie gotówki. Koniec ery bezgotówkowej?
W kraju, który jest światowym liderem płatności cyfrowych i gdzie gotówka niemal zniknęła z codziennego obiegu, władze wydały oficjalne zalecenie dla obywateli: trzymajcie w domach gotówkę. Ten ruch, podyktowany niepewną sytuacją międzynarodową i rosnącym ryzykiem cyberataków, stanowi ważny sygnał.itsygo
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
Ale oczywiście teraz po fakcie śladu brak ( ͡° ͜ʖ ͡°), więc można przywrócić gównoboty do generowania sztucznego ruchu na łykopie. Classic. Wołam @Krupier, żeby zobaczył, że na łykoppeel nadal bez zmian xD
Moderacja: i sleep.
Poprzednie znalezisko o tym samym bocie oczywiście
Nie
A konkretniej to w Szwecji znów dyskusja o EUR
@groszek71:
Co wy z tymi "przysłowiowymi"? Ludzie!
Jakie jest przysłowie
-Kto tam?
-Pan inżynier
-Po co Pan przyszedł
-Po gotówkę
-szkoda, że nie po Puk Puk...ale już daję.