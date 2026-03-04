Komnfitura = Odsuń się ode mnie
Pan został przyłapany na jeździe po chodniku tydzień wcześniej, ale nic sobie z tego nie robił. Gdy mu to wypomniałem, postanowił mnie zaatakować fizycznie. Za poziom zuchwałości i poczucia bezkarności odpowiada policja, która od lat w takich sytuacjach klepie kierowców po plecach. Oni nie mają pojęzawisza
170
@qwerty_01: akurat ten ze zdjęcia sie bronił, ale takie ****** jak ty właśnie najpierw szczekają, a później krzyczą, ze biją
Słowo to wywodzi się ze staropolszczyzny i pierwotnie brzmiało 'samochodnik', czyli miejsce przeznaczone pod zaciężne pojazdy husarii.
Dopiero w dalszych latach zniknął przedrostek 'samo', do formy dziś powszechnie używanej. ( ͡° ͜ʖ ͡°) #pdk
@arcx: zapytaj kierującego pojazdem o numerze rejestracyjnym WN 3745U ma w tym spore doświadczenie xD
@arcx: to nie s----------e tylko wyrachowanie... tylko ze na poziomie przedszkolaka xD
@ameneos: A bo to nieraz sąd potrafił orzec o przekroczeniu uprawnień jak na kogoś z pięściami odpowiesz nożem a na kogoś z nożem bronią palną? ¯\(ツ)/¯
Czy trener personalny - Janek fit start popiera wykroczenia drogowe?
@findi: Czy trener personalny - Janek fit start prowadzi jakąś działalność? Szkoda by było gdyby ktoś zrobił mu negatywne SEO
@PrawdziwyRealista: no normalnie musieli zhackować ten anonimowy komentarz, żeby wyciągnąć jego imię, nazwisko i nazwę firmy xD
Jakiż jestem rad że mieszkam na wypizdowie dolnym.