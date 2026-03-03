Śląska Policja weszła człowiekowi do mieszkania i go zabiła
Członek rodziny martwił się, że stracili kontakt z jednym panem, więc powiadomili policję. Ta przyjechała, wlazła mu do mieszkania, a ponieważ nie chciał z nimi gadać i wymachiwał szablą, zamiast wycofać się wezwali kontrterrorystów, którzy użyli broni służbowej. Kolejny sukces polskiej policji!steamy_capybara_bath
To już się nie musi martwić
@Jan_Nowak: https://www.youtube.com/watch?v=kQKrmDLvij
to policjanci WESZLI do jego domu siłą, bez podstawy prawnej.
fafo?
@macz: A gdyby typ wylegiwał się na Malediwach? Chciałbyś po powrocie z urlopu zastać r-------e drzwi, bo przecież policja "musiała".
@xqwzyts: Zdrowy człowiek mógłby różnie zareagować w momencie, gdy ktoś mu się wbija do mieszkania razem z drzwiami.Do chorych psychicznie to się wzywa lekarza a nie antyterrorystów.
- reakcja na zgłoszenie, weryfikacja czy i kto przebywa w mieszkaniu,
- adekwatność reakcji na atak - czy śmiertelne postrzelenie to właściwa reakcja.
- pytanie czy w ogóle atak miał miejsce i jak wyglądał. Policja już wielokrotnie konfabulowała co do przebiegu zajść, by zrzucić z siebie odpowiedzialność.
Stopniowo przesuwana jest granica działań służb. Są skrajnie nieudolne w wielu sprawach, ale de facto pozwalają sobie na coraz więcej.
@CitroenPicaso:
nie ma tez obowiazku sie odezwac, ale w przypadku, gdy sa w mieszkaniu np zwloki, albo stracisz przytomnosc, to jednak bedziesz chcial, zeby wbili sie tam
@sylwek2k: trzymał szable za zamkniętymi drzwiami, prawo tego nie zabrania. Czego chcieli policjanci? Czego tam szukali? Skoro kolega się obawiał o jego życie - mają dowód, że żyje. Sporządzić raport I po sprawie
Weszli i go zastrzelili.
Widzicie co normiki zrobiły z tego kraju i społeczeństwa, nie bycie dynamicznym ekstrawertykiem = śmierć
isover dla przegrywa
dziwne, pominąłeś istotny kawałek
@ken-wawa: skąd informacja, że ofiara była zaburzona? Nie ma tego w artykule.
równie dobrze mogli zabić ciebie, a potem w komentarzu twoja rodzina przeczyta że byłeś zaburzony wiec cie o------i
Można też było po prostu dać spokój gościowi a nie go nachodzić bez wyraźnego powodu