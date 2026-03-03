Należy rozdzielić sprawy:

- reakcja na zgłoszenie, weryfikacja czy i kto przebywa w mieszkaniu,

- adekwatność reakcji na atak - czy śmiertelne postrzelenie to właściwa reakcja.

- pytanie czy w ogóle atak miał miejsce i jak wyglądał. Policja już wielokrotnie konfabulowała co do przebiegu zajść, by zrzucić z siebie odpowiedzialność.



Stopniowo przesuwana jest granica działań służb. Są skrajnie nieudolne w wielu sprawach, ale de facto pozwalają sobie na coraz więcej. Pokaż całość