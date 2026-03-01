Za niski sufit? Masz się wyprowadzić! Nadzór rusza do tysięcy domów
Artur Ryniowski spod Kraśnika dowiedział się, że musi opuścić dom, w którym się wychował, bo sufit w jego pokoju jest za niski. Przepisy budowlane mówią, że ma mieć 2,5 metra wysokość, do których brakuje 26 cm. Ekspertka tłumaczy, że podobnych domówi w całym kraju jest bardzo dużo. Bez trudu znaleźlLordDarthVader
Komentarze (63)
Polska walczy z własnymi obywatelami - część 2137
Niby zaborców już nie ma a jednak są z nami duchem
@Vampire007: za mieszkanie we własnym domu 5k kary
za nielegalne zajmowanie cudzego mieszkania i niepłacenie czynszu grozi prywatna ochrona przez dzielnicowego żeby właściciel nie mógł przypadkiem pozbyć się pasożyta X D
@kwanty: Tak.
Umowa z developerem to umowa i ma się z niej wywiązać. A czy mi wystarczy sufit 1.90 bo mam 1.50 to już moja sprawa.
@zwirz: Ale ona je egzekwuje, nikt jej na siłę do tej robociny nie zapędził.
Jak ktoś mieszka i ma na to papiery, nawet według starych przepisów, to nadzór mu przecież nie wjedzie. Tytuł mocno polsatowany.
Problemy wychodzą zazwyczaj przy adaptacjach, zmianach sposobu użytkowania itd. itp.
Nadzór nigdy sam z siebie nie sprawdza starych budynków. Ktoś musi zgłosić sprawę.
Jak masz mniejszą wysokość to masz mniejszy metraż, proste.