Hity

tygodnia

Druga rocznica śmierci @WuDwaKa
4035
Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
2969
Dyskwalifikacja całej kadry Izraela przez oszustwo
2287
Wietnam: wszystkie reklamy można pominąć po 5 sekundach
2208
Izba lekarska uważa, że anestezjolog to NIE zawód deficytowy xD
2193

