NIL ramię w ramię z anestezjologami. Nie chcą ułatwień dla lekarzy z zagranicy
Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów uważa, że ten zawód nie powinien znaleźć się na liście zawodów deficytowych, w których potrzebne jest wsparcie osób spoza Unii Europejskiej. Teraz to stanowisko poparła Naczelna Rada Lekarska. Obie organizacje argumentują, że zmiany źle wpłyną także nasub_zero_1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Komentarze (11)
najlepsze
To mój ulubiony „argument”. Pada dosłownie w każdej dyskusji o zwiększeniu podaży lekarzy.