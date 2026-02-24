Widzicie wykopki? Nawet wykształceni lekarze anestezjolodzy przynależą do związku zawodowego, bo wiedzą, że małpy razem silne, a wy plujecie na związki i myślicie, że jako niewykształcony robotnik jesteście w pozycji, aby negocjować warunki płacowe w kołchozie liczącym setki takich samych niewykształconych, zastępowalnych robotników. Na pewno ktokolwiek będzie się z wami liczył. Głosuje dalej na króla Janusza Korwina i jego syna Mentzena, to zrobią wam powrót pańszczyzny i wyzysk jeszcze większy niż to, Pokaż całość