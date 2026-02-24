Polacy chcą local contentu. Zasada "najpierw polskie" z dużym poparciem.
Niemal 90 proc. Polaków chce, by publiczne pieniądze w przetargach państwowych firm i instytucji trafiały przede wszystkim do firm polskich, lub zagranicznych, ale płacących podatki nad Wisłą. Zyskają te firmy i nasza gospodarka komentują ekonomiści.Bobito
Zdjęcie nowego auta pana właściciela niepowiązane.
Janusze nie rozumieją że lokalne MUSI być droższe bo albo startuje, albo nie ma ulg, albo nie jest globalnym molochem rozbijającym koszta.
I ten oto patriotyzm ucieka w momencie porównania cen.
@SzuruSzur: Mówisz, że przetargi nie wygrywają polscy dostawcy, bo Januszom za drogo? XD
Oj skomplikowanego jest uniwersum konfepisu.
Nawet braum, tak dzielnie walczący ze świeczkami czy plakatem jakiegoś chłopa, dziwnie milczy w sprawia Żyda który próbuje robić z nas kolonie.