Konkurencyjność europejskich firm 2026 BusinessEurope bije na alarm: regulacje k
BusinessEurope, właśnie opublikowała alarmujący raport From Ambition to Delivery". Wnioski są brutalne: europejskie firmy płacą za energię więcej niż rywale z USA i Azji, 80% venture capital ucieka poza kontynent, a proponowane pakiety oszczędnościowe pokrywają zaledwie 5% problemu.hafizur-khan
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
@Dragonan: Za to europa miała atom ale takie Niemcy go wygasiły u siebie w kraju, a w Polsce jest sabotowany. Euro-parlemant opłacany przez Rosje wygasza tutaj gospodarkę.
Ma byc ubogacenie kulturowe i inkluzywnosc, jak to mowia, Neo-lawicowa wizja "jest warta poświęcania gospodarki" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Unia Europejska: ok. 0,21 – 0,23 USD/kWh
Japonia: ok. 0,18 – 0,20 USD/kWh
Indonezja: ok. 0,10 – 0,11 USD/kWh
Brazylia: ok. 0,12 – 0,13 USD/kWh.
Chiny: ok. 0,08 – 0,10 USD/kWh