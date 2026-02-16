Aplikacje randkowe gwałtownie tracą użytkowników
Aplikacje randkowe takie jak Tinder, Bumble oraz inne tego typu platformy matrymonialne w gwałtownym tempie tracą użytkowników. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest skrajnie rosnąca hipergamia kobiet, która współcześnie uniemożliwia przeciętnym mężczyznom poznanie partnerki - wynika z badań.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (74)
@VanGogh: bo faceci tam szukaja tylko kobiet do zeniaczki. Problem tych portali juz od dawna jest to, ze zostaly zdominowane przez totalne dno spoleczne i to od strony kobiet i mezczyzn. Wartosciowe osoby zorientowaly ze to nie tedy droga. Te hipergamiczne kobiety o ktorych piszesz sa odzwierciedleniem facetow z Tindera. Co drugi zdjecie bez koszulki albo na tle samochodu itd. itp.
Można się dla skaleczyć, frustracja boli
Efekt jest prosty. Frustracja rośnie, bo zamiast poznawania ludzi mamy wrażenie gry mobilnej z mikropłatnościami. Do tego dochodzi zmęczenie przesuwaniem w lewo i w prawo oraz
@snorli12: Każda laska na tinderze pojawia mi się nawet po 7 razy przez tygodnie/miesiące gdy daje jej w lewo. Grosza nie zapłaciłem i nie widzę w tej apce nic co byłoby pay to winem, cała apka opiera się głównie
@Morf: Po prostu jestem użytkownikiem platformy pue zus. Trochę szkoda, że odpisujesz tak na odczepnego z jakimś lewicowym ideolo i zarzutem spranego mózgu na mój wydaje mi się całkiem merytoryczny komentarz.
Każdy kto tam napisze w najlepszym razie trafi na listę naiwniaków do oscamowania.
Artykuł jest napisany na postawie JEDNEGO źródła (inny portal). Autor nie dał nic od siebie po prostu sparafrazował tekst. W dodatku zrobił to źle bo nie taki wniosek jest z tego artykułu.
https://www.zerohedge.com/personal-finance/swipe-era-has-forever-reshaped-how-couples-meet
A kto sobie poszpera po danych to się dowie, że użycie Tindera może i trochę ostatnio zmalało, ale wciąż jest wyższe niż dowolny rok przed 2020.