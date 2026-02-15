Po ostatnich aferach z mlekiem modyfikowanym takich producentów jak Nestle, Bebilon i Bebiko - rodzice masowo przestawili się na mleko modyfikowane polskiej produkcji Laktowit. Sytuacja na tyle zaskoczyła producenta, że musiał wprowadzić ograniczenia w ilości zamówień, ponieważ nie wyrabiał się logistycznie z obsługą tak dużej ilości.
- Oficjalny sklep internetowy wprowadził dzienne limity zamówień, które resetują się raz dziennie. Podczas godziny resetu tyle rodziców odwiedza sklep, że serwis internetowy pada.
- Mleko zostało wykupione w większości aptek i sklepów, które zajmowały się dystrybucją
- Niektóre sklepy wykorzystują okazję do zarobku i gwałtownie podnoszą cenę mleka - nawet o 15-20 zł na puszce
Na starość człowiek zaczyna robić się radykalny. Na pal by wbijał s---w....wo które żeruje na ludziach, także polityków i lobbystów :P
Druga sprawa, że olej palmowy jeśli nie jest utwardzony jest źródłem witamin, antyoksydantów i karotenoidów. Nie zawiera kwasów tłuszczowych trans i jest uznawany za nieszkodliwy.
Ludzie naczytali się że
