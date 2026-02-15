JA bardzo przepraszam ale przed chwilą wyczytałem, ze w składzie mleka dla niemowląt często występuje olej palmowy?? co k..........? Człowiek szuka produktów bez tego (i wielu innych podobnych) gówna a tu w czymś co powinno posiadać najlepszy możliwy skład pakuje się to......

Na starość człowiek zaczyna robić się radykalny. Na pal by wbijał s---w....wo które żeruje na ludziach, także polityków i lobbystów :P