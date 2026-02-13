Najlepsi programiści nie napisali linijki kodu od grudnia, bo w Spotify we wszys
Spotify pochwaliło się, że czołowi programiści firmy nie napisali nawet jednej linijki kodu od kilku miesięcy.Funky__Koval
- #
- #
- #
- #
- 86
- Odpowiedz
Spotify pochwaliło się, że czołowi programiści firmy nie napisali nawet jednej linijki kodu od kilku miesięcy.Funky__Koval
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (86)
najlepsze
Pierrrrrrr...dzielenie. Chyba że przegapiłem jakąś rewolucję, wtedy zwracam honor.
O co chodzi: obecne algorytmy nie są w stanie tworzyć niczego nowego, a gdy zaczynają korzystać z własnych wytworów - szybko zaczynają halucynować i produkować brednie.
@jagoslau: a jak go poprawiają? Kolejnymi promptami.
Deployuja też promptami
I bardzo dobrze.
Z drugiej strony musi być naprawdę źle żeby typ upadło i żeby mogli zacząć być lepiej bez tego. Tak że trochę jeszcze zostało.
@osetnik: Pisane przez AI. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
W przypadku Spotify właśnie po to jest muzyka AI, podcasty czy jakieś ambienty. Im więcej słuchasz chłamu tym mniej twojej subskrypcji idzie na prawa autorskie
W przypadku Netflixów po to są te wszystkie seriale. Jeden tani serial mający z 10 odcinków to substytut kilku normalnych filmów
CEO Anthropica też ostatnio mówił, że niedługo nie będzie trzeba programistów, bo Claude będzie pisał cały kod. Dziwne, że nadal zatrudniają programistów. Dlaczego Claude Code nie rozwija Claude Code'a? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chociaz nie zdziwiloby mnie gdyby sie okazalo, ze Spotify nawet programistow nie zatrudnia, tylko jakas ich firma-corka, wiec technicznie u nich kodu nikt nie napisal nawet przed AI ¯\(ツ)/¯
( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://rentahuman.ai/
Bitch, please.