Rozwiązaniem kwestii stucznej inteligencji jest więcej stucznej inteligencji. Jak SI zacznie się karmić produktami SI i zacznie produkować non stop to samo to wszyscy się od tego odwrócą.

I bardzo dobrze.

Z drugiej strony musi być naprawdę źle żeby typ upadło i żeby mogli zacząć być lepiej bez tego. Tak że trochę jeszcze zostało.