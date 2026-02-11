Wystawa w szkole podstawowej zatytułowana Kobiety Górą
Choć wystawa nawiązuje do postaci Wandy Rutkiewicz (polskiej himalaistki), to tytuł wystawy "Kobiety górą" według niektórych rodziców deprecjonuje chłopców.sildenafil
Komentarze (23)
@mrjetro: a dodatkowo im niższy szczebel edukacji to tym bardziej panie nauczycielki są przekonane o swojej zajebistości i nieomylności... Np. udowadniając dzieciom, że są debilami w czymś po czym jaśnie wielka pani nauczycielka jest po studiach.
Z ciekawości zajrzałem na twoje komentarze, z 95% są minusowane bo są totalnie bezwartościowe i obrażające innych.
Jprd jakie ty musisz mieć smutne życie, że leczysz kompleksy na wykopie XD
@bardzospokojnyczlowiek: No właśnie. Jak głośny? Tak jak twoje urojenia nieruchacza?