Jezu i co k..wa z tego że wystawa nosi nazwę "kobiety górą". Jakby miała być organizowana 10 lat temu to wszyscy byliby wręcz dumni, że są takie Polki, które zdobywają szczyty. Wyciągnijcie wreszcie te lewacko/prawackie/centrlewicowe i inne głowy z d--y i bądźcie szczęśliwi, że są takie osoby wokół nas.