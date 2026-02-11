Tak wyglądają paczkomaty InPostPL w Wielkiej Brytanii. Ciekawe dlaczego?
Żeby nie było, to w Polsce również je okradają.ZionOfel
Jak widzę jej mordę to mi się żygac chce
Film pewnie nagrany przez konkurencję z jakiejś firmy kurierskiej. Bo to przecież doskonała okazja aby zdyskredytować coś z czym nie mają szans. Przecież wszyscy wiemy że paczkomaty nie mają sobie równych usług. Kurierka to patologia, u mnie każda jedna firma rzuca paczkę pod drzwi i wyje..ne.
@KwadratPolski: a ja nie. Państwo przyjęło zasadę, że da imigrantom prawa lokalnych, a nawet więcej niż to i będzie ich przed nimi bronić w razie jak najbardziej uzasadnionego) oporu.
Taki przepis oznaczałby przyznanie się do winy a tego nigdy nie zrobią.
@jegertilbake: wysrywem jest twoje kwestionowanie doświadczeń innych, które jest zgodne z doświadczeniami większości. Jesteś jak taka najmniejsza kura w kurniku co próbuje narzucić innym myślenie "daj linka" "daj statystykę" wyprany łeb
Te które widuje co kilka dni jeżdżąc do sklepu tu i tam wyglądają ok. Czysto i bez jakichkolwiek uszkodzeń.
Wykop jego mać... typowy wykop.
Mijam prawie codziennie całkiem parę paczkomatów Inpostu w UK. Żadnego nie widziałem wytrzewionego.
Na minus to c-----a obsługa - paczka zamówiona gdzież 50 km od mojego domu szła do paczkomatu obok mnie 3 tygodnie xD W środku słoiki z miodem, pełno ostrzeżeń szkło, nie rzucać, a kurierzy, jak to tradycja nakazuje chyba w rugby tym grali xD Cud (i świetne pakowanie), że nic się