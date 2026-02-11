Ciekawe podejście wybrał Steam. Jeżeli masz podpiętą kartę to nie trzeba Cię weryfikować bo nie możesz uzyskać karty jako nieletni.

Ja nie mam problemu z tym że Discord będzie zbierał dane personalne i następnie będą one wyciekać tak jak ostatnio. Po prostu nie mam zamiaru im niczego dawać. To ich problem, nie mój.



Widzicie, rozwiązanie na wszystkie te problemy to po prostu nie instalować i nie używać gównianych usług. Tyle. To wszystko