Discord strzelił sobię w stopę weryfikacją wieku.
Wszyscy traktowani są jako dzieci dopóki nie zweryfikują swojego wieku. Do weryfikacji poprzez Ai wykorzystają zdjęcia ludzi oraz dowodów osobistych....Neocaridina
Ja nie mam problemu z tym że Discord będzie zbierał dane personalne i następnie będą one wyciekać tak jak ostatnio. Po prostu nie mam zamiaru im niczego dawać. To ich problem, nie mój.
Widzicie, rozwiązanie na wszystkie te problemy to po prostu nie instalować i nie używać gównianych usług. Tyle. To wszystko
@remul: wolność do nie bycia śledzonym na każdym korku przez rząd (i korporacje).
Bo nowi uzytkownicy nigdy nie muszą podawać takich danych. One będą opcjonalne, jako klucz wstępu do treści 18+.
Ja wciąż traktuje Discord jako forum do różnych społeczności. Jestem członkiem prawie 100 serwerów - m.in. grup od gier RTS, grup od modowania gier, grup od różnych