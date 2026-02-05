Co oznacza sprzedaż Osiedla Maltańskiego? 421 milionów dla kurii, rachunek dla p
Kuria poznańska sprzedała teren osiedla maltańskiego deweloperowi za 421 milionów złotych. Wszystkie koszty socjalne poniesie miasto czyli my, poznaniacy. Na komisji mieszkaniowej radni wreszcie zaczęli zadawać pytania, które stawialiśmy półtora roku temu.czabata666
Dlatego mają takie małe poparcie - każdy zapindala, raty spłaca żeby coś mieć to jak można czuć empatię do kogoś kto dostaje za darmo i ciągle jape drze że mu się należy.
Ha tfu
@Vinizius: bardzo możliwe, można tez wziąć kredyt hipoteczny lub kupić za gotowke.
Ktoś mi wyjaśni dlaczego miasto Poznań ma ludziom mieszkania rozdawać?
Z tego wszystkiego najbardziej szkoda blokowisk które powstają dookoła jeziora Malta.
( ͡° ͜ʖ ͡°) nic nie daję i jestem niepraktykujący, ale czemu w xxi wieku można płacić datki na Kościół kartą a nikt k---a nie rozlicza się na co te pieniądze idą?
Jeżeli ktoś z poszkodowanych czyta ten tekst, proszę ogarnijcie sobie jakieś solidnego prawnika, bo nigdy nic nie dostaniecie. w/w argumentacja NIE jest nic warta w świetle przepisów prawa.
Meldunek nie jest potwierdzeniem własności, mogę się zameldować w mieszkaniu wynajmowanym; meldunek jest jedynie informacją o stałym miejscu przebywania tej osoby w danym momencie czasu.
Podatek