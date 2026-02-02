AI to bajeczne narzędzie do zdobywania nowej wiedzy, dostarczania informacji w szybki sposób czy automatyzacji. Oczywiście z pełną świadomością wad tych rozwiązań. AI to po prostu nowe narzędzie. Umiejętnie wykorzystane potrafi niesamowicie przyspieszyć pracę w dowolnej dziedzinie, gdzie pracuje się głową. Dla mnie osobiście to game changer, który zwielokrotnił moją efektywność na wielu polach. To kolejna rewolucja przemysłowa. Negowanie jej nie ma żadnego sensu, ale historia już to przerabiała:)