Czy czeka nas rewolucja przeciwko AI? Ludzie kibicują, żeby bańka pękła
Dziś AI jest praktycznie wszędzie. Nie dlatego, że my, jako użytkownicy tego chcieliśmy. Wręcz przeciwnie.android_com_pl
I to najbardziej denerwuje ludzi. Szczoteczka do zębów ma AI, golarka ma AI, już się rzygać od tego chce. Dzisiaj już nic nie może mieć zwykłego softu czy algorytmu, nawet przełącznik oświetlenia w pokoju ma AI bo wie, że trzeba włączyć oświetlenie kiedy klikniemy w przycisk.
Obstawiam że kupa tego gówna o którym piszesz też nie stała nawet obok LLMów tylko to właśnie g---o-algorytmy na serwerach, po to żeby mieć wykręt dla ewentualnego szpiegowania :)
Może i suszy gorzej od standardowego programu "Eco", za to potrafi przez 3h pokazywać, że jeszcze mu zostało 59 minut co końca, przez co jest dłuższy od standardowego programu Eco. ¯\(ツ)/¯
Jak widzisz ludzi mówiących, że mają nadzieję, że bańka na rynku nieruchomości w końcu pęknie, to też im mówisz, że:
?
AI to narzędzie, jak inne. A że mało kto umie się nim prawidłowo posługiwać - takie życie.
Ktoś zrobił dokument jak chińczyk wyskakuje z fabryki i wali samobója, lewacy popłakali się nad losem, zamontowano siatkę antysamobójczą i tyle.
To jest tak zwana empatia normalnego człowieka.