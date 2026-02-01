Szczury zjadły internet. Telekom bankrutuje przez ekologię
Biodegradowalne osłony kabli przyciągnęły gryzonie. Plan ratunkowy dla firmy telekomunikacyjnej za 300 mln funtów upadł.mkk10
Komentarze (58)
najlepsze
Przepraszam za Wiktora
@konto-z-sufitu: Wszedłem tu po to, żeby to napisać xD
Infrastruktura biodegradowalna - to przecież widać i słychać, że to głupi pomysł już kiedy to wypowiadasz.
Niech jeszcze zaczną budynki mieszkalne budować z materiałów "biodegradowalnych" - myślę że polska deweloperka byłaby zachwycona.
W samochodach też wszelkiego rodzaju pianki przyciągają zwierzęta.
Ale w artykule przedstawiono genezę problemu. Nie kładzie się infrastruktury pod asfaltem na ulicach. Łatwiej jest zdjąć kostkę chodnikową niż warstwę asfaltu. Niestety u nas jest ten sam problem.
Przeciez to powinno byc wykonane z czegos co przetrwa dziesiatki lat..
Duzo kabli importuja z Polski ale to sa normalne tworzywa… poza tym oni w angli uzywaja slopow do swiatlowodow, to wyglada tak jakby dopiero wynalezli swiatlo i dostarczali do domow xD
Chyba nie chce sie im za bardzo kopac bo koszta chyba że nowe budynki to wtedy wszystko pod ziemia (
@eobardthawne: nie bardzo.
W wielu mirejscach w UK nawet słupów nie ma i prąd idzie ziemią. BT kable zakopuje, nowe firmy (ta w artykule) kładzie kable studzienkami i je szczury mogą zjeść ale jest taniej. Dlatego miesiąc super szybkiego netu mają za 25 funtów czyli taniej niż w Polsce.
Tak się dzieje gdy IDEOLOGIA bierze górę nad rozsądkiem.
Wszyscy powinniśmy dbać o środowisko ale używać do tego ROZUMU a nie EKO-PROPAGANDY która z prawdziwą ekologią nie ma nic wspólnego.
W tym przypadku, przewody będzie trzeba wymienić, zrobić coś z odpadami, wyprodukować nowe, i zużyć energię.
1. Kable z kukurydzy.
2. W studzienkach bo taniej, a nie zakopane w ziemi jak robi BT (odpowiednik Telekomunikacji w Polsce).
@olszus: inne kable też gryzą
@olszus: co to ma do ekopropagandy? Zwykłe kapitalistyczne podejście