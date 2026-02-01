Kukurydziane kable pod ziemie co moglo pojsc nie tak xD



Przeciez to powinno byc wykonane z czegos co przetrwa dziesiatki lat..



Duzo kabli importuja z Polski ale to sa normalne tworzywa… poza tym oni w angli uzywaja slopow do swiatlowodow, to wyglada tak jakby dopiero wynalezli swiatlo i dostarczali do domow xD



Chyba nie chce sie im za bardzo kopac bo koszta chyba że nowe budynki to wtedy wszystko pod ziemia ( Pokaż całość