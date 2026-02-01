Fiskus będzie ścigać podatników nawet po latach. Skończą się przedawnienia
Projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego i Ordynacji podatkowej trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany, o których głośno było już w maju ubiegłego roku, mogą w praktyce zlikwidować realne przedawnienia podatków i otworzyć fiskusowi drogę do ścigania podatników nawet po wielu latach.Bobito
Komentarze (79)
Przestępstwo przeciw drugiemu człowiekowi można zamieść pod dywan ale nierozliczona danina na rzecz państwa będzie ścigana dożywotnio. Piękna hierarchia wartości.
"Hodowanie odsetek" wchodzi na nowy poziom :(
@puretech: Są w stanie tylko hodują odsetki.
@haxx: ten meme
Mozna przestawić cokolwiek i nikt nie bedzie sie w stanie wybronić.
Już to widzę jak mimo dowodów na świeżo nie potrafili rozliczyć afer, budżet się nie spiął i tyle.