Przesunął kamienie, został oskarżony o kradzież.
Gmina Przasnysz postawiła ogród skalny za 90 tysięcy złotych. Konstrukcja stanęła na gminnej działce, blokując dostęp do gospodarstwa państwa Jabłonowskich. Gdy rolnik przesunął ustawione na drodze dojazdowej kamienie, został oskarżony przez urzędników o kradzież.etepetete
Komentarze (89)
Coś czuję klasyczek, czyli chłop miał w dupie i sobie latami dojeżdżał traktorem (bo dziadek w czasie lądowania na Normandię dojeżdżał i nikomu nie przeszkadzało), a teraz się okazało, że to gminny teren, który sobie gmina zagospodarowała. A teraz chłop biega po telewizjach i redakturach, że mu państwo dojazd zablokowało.
Pan rolnik
MA DOJAZD do budynku na swojej dzialce 41/5
MA
Koleś ma dojazd do swojej działki, ale wygodniej mu rozjeżdżać cudzą działkę. I jest tak bezczelny, że nawet zniszczył ogród skalny, byle tylko jemu było wygodniej.
Więc mam nadzieję że odpowie karnie za tę dewastację, z obowiązkową naprawą szkody (czyli zapłaci gminie te 90 tysięcy zł).
@MrCreosote: artykuł jest tak idiotycznie napisany, że nie wiadomo nic z perspektywy gminy. Może część kamieni "zginęła"
W tego typu sprawach często się przewija ktoś silniejszy, kto s---------h urzędników wykorzystuje jako narzędzie do swoich interesików. Może ktoś ostrzy sobie ząbki na ziemię tych ludzi.
Przypomnę, że żaden z urzędników nadużywających uprawnień wobec Romana Kluski nie został pociągnięty do
@MiKeyCo: a co to ma do tematu, zapoznałeś się ze sprawą w ogóle, czy jak widzisz słowo urzędnik, to ci piana z pyska leci? Przecież tu rolnik chciał sobie zrobić dodatkowy dojazd kosztem terenów publicznych - czyli zyski jego, koszty wszystkich. Tymczasem ma dojazd z własnej działki
De facto podwórko. A w rzeczywistosci - teren PUBLICZNY, tylko na PRYWATNY interes rolnika zagarnięty.
Dlaczego mamy sie na to godzić?
No
No i tyle wystarczy, nie czytam dalej ¯\(ツ)/¯
@GrzybuGRANIE: a co to ma do tego tematu tak z ciekawości?