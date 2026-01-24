Od wielu lat wiadomo, że głupim społeczeństwem rządzi się łatwiej. Wystarczy spojrzeć na poziom matur i szkolnictwa wyższego. Kiedyś skończenie szkoły wyższej było wyróżnikiem, a teraz to kolejny papierek przydatny do CV, często z kierunku studiów wymyślonych na prędko lub modnych. Chociaż do stania za kasą i tak nieprzydatny.