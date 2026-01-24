40% dzieci nie potrafi czytać, a nauczyciele rezygnują z pracy
40% czwartoklasistów nie potrafi czytać. Dzieci pytają nauczycieli, po co mają się uczyć czytania, skoro może to za nie zrobić sztuczna inteligencja. Media społecznościowe zniszczyły ich zdolność koncentracji, SI zdolność myślenia, a nauczyciele zajmują się łagodzeniem objawów odstawienia (USA)osetnik
J----y Michnik, co on mi zrobił.
~31% uczniów czyta na poziomie Proficient – umiejętności solidne.
~40% uczniów czyta Below Basic – z trudnościami z podstawowym rozumieniem tekstu. National Assessment Governing Board. Większość (ok. 69%) nie osiąga poziomu Proficient.
„Poniżej Basic” (Below Basic) oznacza, że uczeń ma trudności z rozumieniem treści czytanego tekstu, nawet na bardzo podstawowym poziomie.
„Basic” to minimalny poziom umiejętności oczekiwany od większości uczniów;
„Proficient” to
@woytas: Bez paniki. U nas dopiero się lewica dorwała do reform
Smartfon to zły pomysł - imo nie tylko w podstawowce, ale tez w szkole średniej.
na jego uzytkownika (podpowiem - na przyklad ucznia podczas lekcji), to to lepiej nie wyskakiwac z madrosciami.
(plus, nawet smartfon tylko z kamera moze być przy złych zamiarach uzytkownika - i zazwyczaj jest - wykorzystywany w zlym celu. Na przyklad podczas upokarzania innych uczniow)