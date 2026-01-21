"Leczenie skierowaniem". Ekspertka ujawnia patologię. Mówi, co robią lekarze
"Leczenie skierowaniem", czyli wypychanie pacjentów do specjalistów, aby nie obciążać budżetu POZ. W rezultacie pacjent krąży po systemie, a płatnik kilkukrotnie finansuje wizyty o tym samym celu. Dublowane są także badania - w POZ, u specjalisty i w szpitalu.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (24)
Jak zwykle przy wszelkich wycenach Nfz kwota jest żenująca.
204zł na rok.
@Vinizius: @nocnica @dzoker Czyli specjalność NFZ: terminy termiminalne dla pacjentów.
@CzerstwyPomidor: będzie miał dużo czasu do myślenia, zanim się tam dostanie
Pacjenci z
A nie czekasz rok na wizytę aby u specjalisty, i dostajesz jedynie skierowania na badania i bujasz się dalej. W niektórych przypadkach oczywiście
Bo pod opieką POZ to wyleczyć można grypę (którą i tak się leczy objawowo więc to nie leczenie) a w pozostałych przypadkach pod opieką POZ czeka się az będzie za późno.
Za następne 20 lat może jeszcze ktoś zauważy, że luxmendy robią dokładnie to samo?!