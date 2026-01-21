Gazety taktownie przemilczały podarowanie biedakom z mercedesa 89 milionów, bo nam się już pieniądze na kontach nie mieszczą xD

Kolejna inwestycja z dotacją rządu (czyli nasze pieniądze) wydane w SSE czyli kontynuacja Strefy Konserwacji Biedy.

Polacy mają być tylko wyrobnikami, sami zapłacą w podatkach za przywilej pracy dla niemca, a on spokojnie wytransferuje zyski do siebie.

Umowę podpisał agent niemiecki morawiecki, a chwali się nią drugi agent tusk

I tak pomału żyje Pokaż całość