Niemiecki gigant rozbuduje fabrykę w Polsce. Setki nowych miejsc pracy
Niemiecki koncern Mercedes zapowiedział rozbudowę swojej fabryki w Jaworznie. W ramach nowej inwestycji powstanie nowoczesna hala magazynowo-produkcyjna wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Projekt wart ponad 25 milionów euro ma wygenerować setki nowych miejsc pracy w regionie.Tumurochir
Komentarze (31)
najlepsze
Kolejna inwestycja z dotacją rządu (czyli nasze pieniądze) wydane w SSE czyli kontynuacja Strefy Konserwacji Biedy.
Polacy mają być tylko wyrobnikami, sami zapłacą w podatkach za przywilej pracy dla niemca, a on spokojnie wytransferuje zyski do siebie.
Umowę podpisał agent niemiecki morawiecki, a chwali się nią drugi agent tusk
I tak pomału żyje
Poza tym ten mercedes to buduje za twój hajs który dostał od naszego rządu.
Fajnie i ogólnie daję okejkę. Lepsze to niż wpierdzielanie tynku na bezrobociu, porównawczo, nawet jeśli to swoiste równanie w dół.
Ale w sumie taką fabrykę jak BYD sypnęło u Pana Węgra w Szeged, czy Pana Turka pod Izmirem, to bym przytulił.
